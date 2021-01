Proteste pro-Navalny in Russia, la Farnesina condanna: «Brutali repressioni». Rilasciata la moglie Yulia (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Ministero degli Esteri italiano ha preso parola contro quanto sta accadendo in questi giorni a Mosca, in Russia, dove la polizia sta intervenendo con violenza sulle manifestazioni antigovernative dei sostenitori di Alexei Navalny e degli oppositori di Vladimir Putin più in generale. «Le Brutali repressioni e le migliaia di arresti di manifestanti pacifici anche questo fine settimana a Mosca non possono che continuare a suscitare emozioni e sentimenti di ferma condanna», riferiscono all’Ansa fonti della Farnesina. «Chiediamo il rilascio di coloro che sono stati arrestati soltanto per avere fatto sentire pacificamente la propria voce e manifestato le proprie idee senza violenza». Almeno 4 mila fermi nella mattina di oggi. Liberata la moglie di ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Ministero degli Esteri italiano ha preso parola contro quanto sta accadendo in questi giorni a Mosca, in, dove la polizia sta intervenendo con violenza sulle manifestazioni antigovernative dei sostenitori di Alexeie degli oppositori di Vladimir Putin più in generale. «Lee le migliaia di arresti di manifestanti pacifici anche questo fine settimana a Mosca non possono che continuare a suscitare emozioni e sentimenti di ferma», riferiscono all’Ansa fonti della. «Chiediamo il rilascio di coloro che sono stati arrestati soltanto per avere fatto sentire pacificamente la propria voce e manifestato le proprie idee senza violenza». Almeno 4 mila fermi nella mattina di oggi. Liberata ladi ...

