Scuola, Consigli Istituto su ‘raccomandazione’ De Luca: “Sconcertante” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Una ‘raccomandazione’ che sconcerta il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto della Campania. Quella firmata dal Governatore in ordine alle modalità di riapertura, il 1 febbraio, delle scuole superiori proprio non piace nel merito ai CdI. Il coordinatore regionale Almerico Ippoliti, penna in carta, scrive una lunga lettera al Governatore Vincenzo De Luca; all’assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili Lucia Fortini; al Prefetto di Avellino Paola Spena; al Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta; al Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto; al Prefetto di Napoli Marco Valentini; al Prefetto di Salerno Francesco Russo e a tutti i dirigenti scolastici della Regione Campania per il tramite del Direttore Generale Ufficio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Unache sconcerta il Coordinamento dei Presidenti deididella Campania. Quella firmata dal Governatore in ordine alle modalità di riapertura, il 1 febbraio, delle scuole superiori proprio non piace nel merito ai CdI. Il coordinatore regionale Almerico Ippoliti, penna in carta, scrive una lunga lettera al Governatore Vincenzo De; all’assessore regionale alla, Politiche Sociali, Politiche Giovanili Lucia Fortini; al Prefetto di Avellino Paola Spena; al Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta; al Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto; al Prefetto di Napoli Marco Valentini; al Prefetto di Salerno Francesco Russo e a tutti i dirigenti scolastici della Regione Campania per il tramite del Direttore Generale Ufficio ...

PaoloBMb70 : RT @Cucina_Italiana: I consigli che vi diamo solo noi ?? - miIIeraus : oggi le davo consigli su dove imbucarsi con il morosetto a scuola - Cucina_Italiana : I consigli che vi diamo solo noi ?? - MonicaVallorani : @mariateresacip Scuola in presenza al mattino (qualcuno a distanza in quarantena), incontri e consigli tutti online… - auntyspritz : @rc_hub_ ma poi ti do consigli io che come già ti avevo detto stavo più a casa che a scuola, non dare retta a me. ??????? -