Pioli | «Nel derby non è stato un bello spettacolo tra Lukaku e Ibra | ma Ibra non è razzista»

Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione prima della sfida contro il Bologna ha parlato dello stato d'animo di Ibrahimovic dopo il derby e la lite con Lukaku "È determinato come sempre, ma anche dispiaciuto dopo il secondo giallo. È determinato a fare il meglio domani" Sulla lite andata in scena tra i due si sono dette mille verità e ci sono stati mille commenti che non sono piaciuti a Pioli "È il mio lavoro. Abbiamo sempre continuato a lavorare: sappiamo che alcune partite, come l'Atalanta, potevano essere migliori. Non cambia il valore della mia squadra. Nel derby non è stato un bello spettacolo tra Lukaku e Ibra e certe situazioni ...

