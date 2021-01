I Santi di Sabato 30 Gennaio 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) IDEL GIORNO, 30da www.ebeati.it Santa GIACINTA MARESCOTTI ReligiosaVignanello, Viterbo, 1585 – Viterbo, 301640Clarice Marescotti era una ragazza che puntava in alto, voleva un bel matrimonio per sistemarsi, desiderava, insomma, una vita degna del suo lignaggio. Ma alla fine trovò la sua più grande nobiltà nella povertà assoluta e nell’offerta di sé per gli emarginati e i malati. Era nata nel castello di Vignanello (Viterbo) nel 1585; quando fu il momento i genitori preferirono far sposare la sorella minore, Ortensia, e mandare Clarice nel monastero delle Clarisse di San Bernardino a…www.ebeati.it/dettaglio/31150 San DAVIDE GALVáN BERMúDEZ Sacerdote e martireGuadalajara, Messico, 291881 – 30...

Sacrocuore : DAILY PRAYER 'Sacred Heart Home School' Preghiera 26 Gennaio 2021 Santi Timoteo e Tito, vescovi, discepoli e coll… - ____carlo____ : @sensocritico2 @Barellismo11 @toniH2000 @massimozampini Barella graziato pure sabato. Chissà quali sono i suoi santi in paradiso... - Skery_Movie : Direttore di grande Canale5 aveva detto me che sabato rete viene vista da tutta Italia, io credere poco ma vedere g… - surprenantcoeur : ogni sabato sempre sti santi litigi tra professori ma la smettete tagliateli chissene frega di sta roba dio santo - cettabone : Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta, essa… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Sabato

TrevisoToday

Nell'incontro diMarina Albeni , referente della Casa Museo, accompagna i partecipanti nelle ... Sono presenti nella culla del Santuario i volti deiMartiri, le storie mariane come la ...... apriamo le porte di un luogo meraviglioso , si tiene30 gennaio 2021, alle ore 18.00 . ... Sono presenti nella culla del Santuario i volti deiMartiri, le storie mariane come la Natività ...Per azzurri si tratta di un meatch di cruciale importanza per il proseguo del torneo e da vincere se Bearzi e compagni vogliono rimanere agganciati al treno play-off [Notizie in tempo reale su valdarn ...Per dare l'annuncio della perdita della persona cara o partecipare al lutto che ci colpisce, si può far pubblicare la necrologia: presso tutti gli sportelli, sedi e agenzie della ...