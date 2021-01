Da lunedì si torna a scuola. Lezioni in presenza al 50% in altre 7 regioni. Si completa il rientro di 8,3 milioni di alunni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da lunedì 1° febbraio in 7 regioni, le ultime che mancavano all’appello, gli studenti delle scuole superiori torneranno alle Lezioni in presenza al 50%, alternandosi in classe. Le regioni interessate dalle riaperture sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. I governatori di tutte e 7 regioni – a cui potrebbe aggiungersi presto anche la Sicilia se dovesse uscire dalla zona rossa – hanno firmato ordinanze che disponevano la didattica a distanza fino a lunedì prossimo. Con la ripresa delle Lezioni in presenza, per altri 2,5 milioni di studenti, si completa il quadro del rientro degli 8,3 milioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da1° febbraio in 7, le ultime che mancavano all’appello, gli studenti delle scuole superiori torneranno alleinal 50%, alternandosi in classe. Leinteressate dalle riaperture sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. I governatori di tutte e 7– a cui potrebbe aggiungersi presto anche la Sicilia se dovesse uscire dalla zona rossa – hanno firmato ordinanze che disponevano la didattica a distanza fino aprossimo. Con la ripresa dellein, per altri 2,5di studenti, siil quadro deldegli 8,3di ...

RadiocorriereTv : Un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perché la seconda ondata di #Covid ha colpito più della prima. To… - reportrai3 : Nell'inchiesta 'Le menti raffinatissime' #Report ha raccontato con documenti inediti la trattativa Stato-mafia e il… - MediasetPlay : In prima assoluta, DayDreamer torna da lunedì alle 16:35 e martedì in prima serata... ovviamente su #Canale5 ed in… - Noovyis : (Da lunedì si torna a scuola. Lezioni in presenza al 50% in altre 7 regioni. Si completa il rientro di 8,3 milioni… - Kram11000 : Quindi neanche lunedì si torna in presenza. Regione batte Governo. TAR batte Regione. Comune batte TAR. (Aspettando il prossimo livello) -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì torna Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE