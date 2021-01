Tottenham | il calcio italiano impari ‘tutto’ dagli Spurs o non raccoglierà ‘niente’

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) All or Nothing, tutto o niente. Due parole che forse cambieranno il modo di “vedere” il. Ancora una volta è un Club di Premier League. Abbiamo già visto le docu-serie prodotte per il mondo dello sport, ilun po’ in ritardo ci ha provato. Sulle piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali d’intrattenimento le “librerie” sono piene.A TUTTO- In Italia, ad esempio, è stata la Juventus che ha cercato di raccontare e promuovere se stessa. In UK il Sunderland lo ha fatto raccontando in particolare i tifosi dei “the black cats”. In USA molto è stato sviluppato attorno ai protagonisti, le star. La percezione del telespettatore sia che si trattasse di un fans, di uno sportivo, di un curioso o addirittura di un addetto ai lavori era sempre la stessa. Non poteva un buon montaggio raccontare quello che nessuno ...