Ana de Armas diventa Marilyn Monroe: spezzerà la maledizione? (Di martedì 26 gennaio 2021) 9 mesi di lavoro per perfezionare la voce di Marilyn Monroe. Ecco cosa ha detto Ana de Armas della sua nuova interpretazione. Foto Ansa Più difficile di schivare proiettili in compagnia di 007. Più complicato di vivere sotto i riflettori l’intera storia d’amore con Ben Affleck. Perché tocchi Marilyn Monroe e muori. Metaforicamente parlando, s’intende. E pensando alla carriera, è logico. Ma Ana de Armas ha dimostrato di non avere paura di niente. Che sia lei l’attrice capace di spezzare la maledizione? SFOGLIA LA GALLERY E GUARDA LE FOTO DELLE ATTRICI CHE SI SONO TRASFORMATE NELLA Monroe Leggi su amica (Di martedì 26 gennaio 2021) 9 mesi di lavoro per perfezionare la voce di. Ecco cosa ha detto Ana dedella sua nuova interpretazione. Foto Ansa Più difficile di schivare proiettili in compagnia di 007. Più complicato di vivere sotto i riflettori l’intera storia d’amore con Ben Affleck. Perché tocchie muori. Metaforicamente parlando, s’intende. E pensando alla carriera, è logico. Ma Ana deha dimostrato di non avere paura di niente. Che sia lei l’attrice capace di spezzare la? SFOGLIA LA GALLERY E GUARDA LE FOTO DELLE ATTRICI CHE SI SONO TRASFORMATE NELLA

bennyxx9 : Boh mai capito l'hype dietro il film di Ana De Armas, suppongo che vedremo - xfleursdumaI : Torna l’incubo Lawrence ma scommetto tutto su lady Gaga e Ana de Armas per annientarla - mestruate : @ispioggiaa @Salvo2410libero Probabilmente solo Natalie Portman e Ana de Armas sono altrettanto belle sia da castane che da bionde. - cruelovernight : What if a casissimo fanno la porcata e fanno lasciare jacob e kaia per avere ana de armas/jacob elordi urlerei - GianlucaOdinson : Blonde, Ana De Armas ci ha messo 9 mesi per trovare la voce di Marilyn Monroe: 'È stato estenuante' -… -