Serie B | l’Empoli scappa ma il Lecce nel finale rimonta 2-2

(Di domenica 24 gennaio 2021) L'Empoli getta via punti d'oro allo stadio di via del Mare. La squadra di mister Dionisi in vantaggio di due reti contro ilsubisce nelil pareggio giallorosso nella sfida della diciannovesima giornata del campionato diB. Prima il doppio vantaggio dei toscani con Haas (33?) e La Mantia (47?), poi il pari dei salentini grazie alle reti di Mancosu (79?) e Rodriguez (90?). La capolista, e campione d'inverno, sale così a 38 punti, a +4 sulla Salernitana, mentre i salentini avanzano a 30, in zona playoff.