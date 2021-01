Coppia lesbica pubblicizzava Bali come un “paradiso Lgbt”: espulsa dall’Indonesia (Di domenica 24 gennaio 2021) Giacarta, 24 gen – Una Coppia lesbica composta dalla travel blogger Kristen Antoinette Grey e la sua compagna verrà espulsa da Bali, in Indonesia, dopo aver promosso l’isola come una destinazione sia economica sia Lgbt “friendly” dove trasferirsi durante la pandemia. Our Bali life is yours della Coppia lesbica L’influencer di viaggi originaria della California Kristen Gray e la sua ragazza Saundra Alexander si sono trasferite nel paese del sud-est asiatico nel 2019 dopo aver prenotato voli di sola andata. Quello che non si aspettavano è il risultato negativo di un e-book, messo in vendita dalla Gray a 30 dollari dal titolo Our Bali life is yours. E Bali “Lgbt-friendly” la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Giacarta, 24 gen – Unacomposta dalla travel blogger Kristen Antoinette Grey e la sua compagna verràda, in Indonesia, dopo aver promosso l’isolauna destinazione sia economica sia“friendly” dove trasferirsi durante la pandemia. Ourlife is yours dellaL’influencer di viaggi originaria della California Kristen Gray e la sua ragazza Saundra Alexander si sono trasferite nel paese del sud-est asiatico nel 2019 dopo aver prenotato voli di sola andata. Quello che non si aspettavano è il risultato negativo di un e-book, messo in vendita dalla Gray a 30 dollari dal titolo Ourlife is yours. E-friendly” la ...

