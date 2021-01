I colori delle Regioni: oggi l’aggiornamento delle zone (Di venerdì 22 gennaio 2021) I colori delle Regioni: oggi l’aggiornamento colori Regioni – Che colore sono le Regioni? Per la giornata di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, è atteso il consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia di Covid 19 in Italia. Il punto è effettuato da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico-scientifico, e in base all’andamento dei dati può scattare un cambio di colore per qualche regione. Zona rossa Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Lombardia, l’Alto Adige e la Sicilia rimarranno in zona rossa: le tre Regioni ci sono entrate la scorsa settimana e, in base alla legge, devono rimanervi per almeno due settimane. Intanto però la Lombardia lunedì ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) I– Che colore sono le? Per la giornata di, venerdì 22 gennaio 2021, è atteso il consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia di Covid 19 in Italia. Il punto è effettuato da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico-scientifico, e in base all’andamento dei dati può scattare un cambio di colore per qualche regione. Zona rossa Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Lombardia, l’Alto Adige e la Sicilia rimarranno in zona rossa: le treci sono entrate la scorsa settimana e, in base alla legge, devono rimanervi per almeno due settimane. Intanto però la Lombardia lunedì ...

Corriere : ?? Oggi i nuovi colori delle Regioni: ecco come cambia la mappa dell'Italia - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori delle regioni - FBiasin : Comunque fare la formazione del #Fantacalcio al venerdì con in mezzo una pandemia è come indovinare i colori delle Regioni. - Mimmino62 : Domani Speranza annuncerà i nuovi colori delle Regioni. A me mettetemi nella zona di chi si è rotto i coglioni. - PappaletteraF : I colori delle Regioni, oggi -