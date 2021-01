Per il centrodestra con questo Parlamento è impossibile lavorare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno manifestato al Presidente della Repubblica – a nome dell’intero centrodestra – la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia. “Mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione del centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare.Il centrodestra ha ribadito al Presidente la fiducia nella sua saggezza”. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno manifestato al Presidente della Repubblica – a nome dell’intero– la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia. “Mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione delche consia.Ilha ribadito al Presidente la fiducia nella sua saggezza”.

