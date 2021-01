«Fate: The Winx Saga»: le Winx arrivano su Netflix e sono più dark che mai (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le abbiamo lasciate con i capelli cotonati e i jeans a zampa di elefante e le ritroviamo che bevono alcol e fumano spinelli. A diciassettenne anni dal loro esordio in tv e da un successo internazionale senza precedenti, le Winx sbarcano in carne e ossa su Netflix in una serie che strizza l’occhio al genere teen, ma che non perde di vista la componente fantasy e le venature dark. Si chiama Fate: The Winx Saga, vede come produttore esecutivo Iginio Staffi, l’ideatore del cartone originale, e ci porta subito all’interno dei cortili secolari di Alfea, la scuola che addestra le fate e gli specialisti per combattere i nemici che minacciano la serenità e l’idillio dell’Oltre Mondo. Al di là della macrostruttura cui fa riferimento, però, la serie inserisce delle varianti non di poco conto, a cominciare dalle stesse protagoniste. https://www.youtube.com/watch?v=IA2irdK18oU&t=11s Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le abbiamo lasciate con i capelli cotonati e i jeans a zampa di elefante e le ritroviamo che bevono alcol e fumano spinelli. A diciassettenne anni dal loro esordio in tv e da un successo internazionale senza precedenti, le Winx sbarcano in carne e ossa su Netflix in una serie che strizza l’occhio al genere teen, ma che non perde di vista la componente fantasy e le venature dark. Si chiama Fate: The Winx Saga, vede come produttore esecutivo Iginio Staffi, l’ideatore del cartone originale, e ci porta subito all’interno dei cortili secolari di Alfea, la scuola che addestra le fate e gli specialisti per combattere i nemici che minacciano la serenità e l’idillio dell’Oltre Mondo. Al di là della macrostruttura cui fa riferimento, però, la serie inserisce delle varianti non di poco conto, a cominciare dalle stesse protagoniste. https://www.youtube.com/watch?v=IA2irdK18oU&t=11s

