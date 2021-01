Calcio, Milan: Rebic e Krunic sono tornati negativi. Recuperato anche Theo Hernandez: “falso positivo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) AC Milan comunica che Ante Rebi? e Rade Kruni? sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti. Con questo comunicato – apparso sul proprio sito ufficiale – il Milan ha reso noto in pratica il recupero in contemporanea di tre elementi della rosa di Stefano Pioli, che potranno così essere a disposizione contro l’Atalanta, nell’anticipo di sabato prossimo della Serie A (con Calcio d’inizio alle ore 18), valevole per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) ACcomunica che Ante Rebi? e Rade Kruni?risultatial tampone molecolare e questa mattina sisottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato cheHernández era un “”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti. Con questo comunicato – apparso sul proprio sito ufficiale – ilha reso noto in pratica il recupero in contemporanea di tre elementi della rosa di Stefano Pioli, che potranno così essere a disposizione contro l’Atalanta, nell’anticipo di sabato prossimo della Serie A (cond’inizio alle ore 18), valevole per la ...

