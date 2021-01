Latina e Provincia, 254 nuovi casi in 24 ore. Ecco i dati Comune per Comune (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 254 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I nuovi casi sono così distribuiti: 28 ad Aprilia, 17 a Cisterna, 2 a Cori, 30 a Fondi, 26 a Formia, 17 a Gaeta, 12 a Itri, 32 a Latina, 3 a Maenza, 3 a Minturno, 9 a Monte San Biagio, 3 a Pontinia, 6 a Priverno, 4 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 4 a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 16 a Sezze, 8 a Sonnino, 1 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia, 21 a Terracina. Leggi anche: Pfizer rallenta e riduce (ancora) le consegne dei vaccini in Italia. D’Amato: ‘Serve aggiornare la strategia vaccinale’ Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore: si tratta di due pazienti residenti a Latina, uno a Priverno e uno a Terracina. 2165 le persone guarite, ma la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 254 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 28 ad Aprilia, 17 a Cisterna, 2 a Cori, 30 a Fondi, 26 a Formia, 17 a Gaeta, 12 a Itri, 32 a, 3 a Maenza, 3 a Minturno, 9 a Monte San Biagio, 3 a Pontinia, 6 a Priverno, 4 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 4 a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 16 a Sezze, 8 a Sonnino, 1 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia, 21 a Terracina. Leggi anche: Pfizer rallenta e riduce (ancora) le consegne dei vaccini in Italia. D’Amato: ‘Serve aggiornare la strategia vaccinale’ Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore: si tratta di due pazienti residenti a, uno a Priverno e uno a Terracina. 2165 le persone guarite, ma la ...

