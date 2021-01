GF Vip 5, Maria Teresa Ruta si sente in colpa perchè avrebbe preferito vedere il fratello e non la figlia: «Come si fa a dire una cosa simile?». E’ crisi per l’allungamento – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta (Us Endemol Shine) La notizia dell’ulteriore allungamento del Grande fratello Vip ha sconvolto un po’ tutti i concorrenti in casa dallo scorso settembre. Tra questi c’è anche Maria Teresa Ruta che, nelle scorse ore, ha avuto un crollo emotivo al pensiero di non poter riabbracciare i suoi cari a breve termine. Un malessere che ha portato la donna a ventilare persino l’ipotesi di abbandonare il gioco. Confortata da alcuni dei suoi compagni, Maria Teresa ha ammesso infatti di sentire la mancanza della madre: “Ho Come un senso di smarrimento. (…) Starei qua, ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio (…) Mia mamma magari è anche contenta, però io non la vedo. (…) Però ci vediamo le ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021)(Us Endemol Shine) La notizia dell’ulteriore allungamento del GrandeVip ha sconvolto un po’ tutti i concorrenti in casa dallo scorso settembre. Tra questi c’è ancheche, nelle scorse ore, ha avuto un crollo emotivo al pensiero di non poter riabbracciare i suoi cari a breve termine. Un malessere che ha portato la donna a ventilare persino l’ipotesi di abbandonare il gioco. Confortata da alcuni dei suoi compagni,ha ammesso infatti di sentire la mancanza della madre: “Houn senso di smarrimento. (…) Starei qua, ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio (…) Mia mamma magari è anche contenta, però io non la vedo. (…) Però ci vediamo le ...

