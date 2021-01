“Omicidio volontario”. Coppia scomparsa a Bolzano, svolta nelle indagini. Durissime accuse al figlio 30enne (Di martedì 19 gennaio 2021) Due settimane gli inquirenti sono al lavoro per risolvere il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni spariti nel nulla. Nessun messaggio, nessuna testimonianza, il dettaglio inquietante dei telefoni spenti all’unisono che avevano fatto pensare a una tragedia mentre passeggiavano sull’argine del fiume. Dall’inizio però era stato chiaro che qualcosa non tornasse. All’incidente gli investigatori non avevano creduto allo stesso modo di come sembrava pieno di falle il racconto del figlio Benno, insegnante di fitness 30enne che da poco era tornato a vivere in famiglia. Proprio su di lui, che ai carabinieri aveva detto di non essersi accorto della scomparsa dei genitori lanciando l’allarme solo 18 ore dopo a seguito di un messaggio della sorella che cercava i genitori, si stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Due settimane gli inquirenti sono al lavoro per risolvere il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni spariti nel nulla. Nessun messaggio, nessuna testimonianza, il dettaglio inquietante dei telefoni spenti all’unisono che avevano fatto pensare a una tragedia mentre passeggiavano sull’argine del fiume. Dall’inizio però era stato chiaro che qualcosa non tornasse. All’incidente gli investigatori non avevano creduto allo stesso modo di come sembrava pieno di falle il racconto delBenno, insegnante di fitnessche da poco era tornato a vivere in famiglia. Proprio su di lui, che ai carabinieri aveva detto di non essersi accorto delladei genitori lanciando l’allarme solo 18 ore dopo a seguito di un messaggio della sorella che cercava i genitori, si stanno ...

