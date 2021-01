A Milano scatta il divieto di fumare all' aperto

Leggi su agi

(Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Passeggiare nel parco o aspettare l'autobus fumando una sigaretta, da oggi, non è più possibile. Lo stop al fumo in alcuni luoghi pubblici, seppure con delle deroghe, è realtà. Si puòsolo in luoghi isolati La distanza fa la differenza. Ok alla sigaretta se nelle vicinanze non c'è nessuno: bisogna mantenere la distanza di 10 metri dalle altre persone. Dopo uno slittamento (la data iniziale era il 1 gennaio) entra in vigore ilprevisto dal Regolamento per la qualità dell'aria approvato dal Consiglio comunale dilo scorso 19 novembre. Sono bandite, dunque, le sigarette nei parchi pubblici della città, nelle aree cani, nei cimiteri, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, nelle strutture sportive compresi gli spalti, alle fermate di attesa dei mezzi ...