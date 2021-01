Di Maio: «No a governissimi e governicchi. La maggioranza assoluta? Solo un giochino di Renzi» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il ministro: Renzi non è più un interlocutore credibile. In Aula distingueremo tra costruttori e distruttori Leggi su corriere (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il ministro:non è più un interlocutore credibile. In Aula distingueremo tra costruttori e distruttori

Ministro Di Maio, a che punto è la crisi di governo? Martedì al Senato ci saranno in numeri in Aula? «Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo ...

Ministro Di Maio, a che punto è la crisi di governo? Martedì al Senato ci saranno in numeri in Aula? «Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo ...