Conte sfida il voto delle Camere | ma i numeri sono risicati

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Un vertice di maggioranza ha certificato che al momento non cisostanziali novità, che suisi naviga a vista. In un incontro durato neanche un'ora si è decisa la formula tecnica da utilizzare per lunedì alla Camera e al Senato in occasione dell'intervento del premier. "Approveremo le conclusioni del presidente del Consiglio e poi vediamo che succede", dice un 'big' della maggioranza. C'è, però, preoccupazione sulla tenuta. I 161 sì non serviranno ora, ma sullo sforamento di bilancio e per esempio sul 'Recovery'. Il governo, dunque, qualora superasse i voti dell'opposizione, proseguirebbe nella navigazione matanti - osserva un ministro - i governi cheandati avanti con la maggioranza relativa. Tra questi quello guidato da Berlusconi che dopo la rottura con Fini ...