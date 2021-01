Allenatrice di calcio under 12 esonerata per le sue foto osé su Instagram (Di sabato 16 gennaio 2021) «È successo alla bergamasca Alice Broccoli, allenatrice di una squadra di calciatori esordienti presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma. «Oggi sono stata licenziata per le foto che pubblico sul mio profilo Instagram», ha scritto Alice qualche giorno fa in una story. Foto che la società non ritiene compatibili con il suo ruolo di educatrice di ragazzini under 12. Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) «È successo alla bergamasca Alice Broccoli, allenatrice di una squadra di calciatori esordienti presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma. «Oggi sono stata licenziata per le foto che pubblico sul mio profilo Instagram», ha scritto Alice qualche giorno fa in una story. Foto che la società non ritiene compatibili con il suo ruolo di educatrice di ragazzini under 12.

