The Sparrow | nuova serie tv per il creatore de La Regina degli Scacchi e il regista di Chernobyl e Breaking Bad

Si intitolerà The Sparrow e riunirà Scott Frank, creatore della fenomenale miniserie La Regina degli Scacchi, e Johan Renck, pluripremiato regista delle altrettanto eccellenti Chernobyl e Breaking Bad. La nuova serie tv commissionata da FX e prodotta dagli stessi Frank e Renck insieme aMark Johnson, già produttore di Better Call Saul, adatterà per il piccolo schermo il bestseller fantascientifico di Mary Doria Russell. La promessa è che la serie tv seguirà fedelmente la trama del romanzo, ambientato in un decennio futuro del XXI secolo e incentrato sulle vicende di un carismatico prete gesuita e di un linguista portoricano di talento, Emilio Sandoz. Quest'ultimo, in risposta a un ...

