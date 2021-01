"Nessuna minaccia...". Il pm gela Silvia Romano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Federico Garau L'istanza di archiviazione è ancora in attesa di convalida da parte del gip In attesa della sentenza del giudice i pesanti messaggi rivolti nei confronti di Silvia Romano tramite i social network a seguito della sua liberazione, e che avevano dato avvio alle indagini da parte della procura della Repubblica di Milano, rientrerebbero nel campo degli insulti e non in quello delle minacce. Questo il risultato dopo gli accertamenti effettuati nel corso di un'investigazione avviata poco dopo il rilascio della giovane cooperante milanese, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata lo scorso 9 maggio solo dopo il pagamento di un riscatto da parte dello Stato Italiano. La conversione all'Islam di quella che ora si fa chiamare Aisha, nonché la vicenda connessa alla operazioni di trattativa avviate coi terroristi che l'avevano ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Federico Garau L'istanza di archiviazione è ancora in attesa di convalida da parte del gip In attesa della sentenza del giudice i pesanti messaggi rivolti nei confronti ditramite i social network a seguito della sua liberazione, e che avevano dato avvio alle indagini da parte della procura della Repubblica di Milano, rientrerebbero nel campo degli insulti e non in quello delle minacce. Questo il risultato dopo gli accertamenti effettuati nel corso di un'investigazione avviata poco dopo il rilascio della giovane cooperante milanese, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata lo scorso 9 maggio solo dopo il pagamento di un riscatto da parte dello Stato Italiano. La conversione all'Islam di quella che ora si fa chiamare Aisha, nonché la vicenda connessa alla operazioni di trattativa avviate coi terroristi che l'avevano ...

In attesa della sentenza del giudice i pesanti messaggi rivolti nei confronti di Silvia Romano tramite i social network a seguito della sua liberazione, e che avevano dato avvio alle indagini da parte ...

