Inter-Juventus | Morata scalda i motori | “Lukaku tra i migliori al mondo | tutto su CR7 Scudetto? Lotteremo fino alla fine”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sale l'attesa per il derby d'Italia.Non solo Lazio-Roma: tra i match più attesi della 18^ giornata di Serie A, ci sarà anche il derby d'Italia train programma domenica sera allo stadio "Olimpico". Una super sfida presentata a poco più di quarantotto ore dal fischio d'inizio dall'attaccante bianconero, Alvarovenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Sicuramente sono cambiate tante cose, tanti passaggi nella mia carriera che mi hanno fatto maturare. Sono più completo. Bisogna adattarsi alle difficoltà e adesso sono sicuramente una persona più completa, anche perché un padre di famiglia. Pirlo? Il rapporto con lui è sempre stato buonissimo, ovviamente adesso è diverso rispetto a quando giocavamo insieme. Ora è il mio capo e devo seguire le due istruzioni. Si vedeva già da giocatore che capiva il ...

romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning a due giorni da #InterJuventus! Tutte le foto ??… - hermannpilato : 1h al derby e a #Skysportcampoaperto parlano dell'Inter e della Juventus!!! Mi fanno proprio schifo!!! #ASRoma - fede_spi : RT @SkySport: Inter-Juventus si avvicina Ma intanto??ecco il vostro Derby d’Italia?? ? Domenica 17 gennaio Alle 20.45 Su Sky Sport Serie A #… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Goal.com

In vista del match, il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati con la sala stampa in videoconferenza. La conferenza stampa del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara v ...Marco Materazzi Materazzi: «Inter-Juventus, vittoria è di vitale importanza. CR7 fenomeno»Ivan Vanoni2021-01-15T19:35:27+01:00 Intervenuto ai microfoni di Kick Off, podcast ufficiale dell’Inter, Marco ...