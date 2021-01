Euronext, acquisizione di Borsa Italiana sarà completata entro metà 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Euronext prevede di completare l’acquisizione di Borsa Italiana nella prima metà del 2021. Lo ha annunciato dopo che la Commissione Europea ha dato oggi il via libera condizionato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni UE, all’acquisizione di Refinitiv da parte del London Stock Exchange (LSEG) per 27 miliardi di dollari. “Tale approvazione – ha sottolineato la società in un comunicato – conferma ulteriormente la certezza di esecuzione della prevista acquisizione del Gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext, soddisfacendo una delle principali condizioni per il completamento dell’operazione”. Le autorità antitrust dell’UE hanno imposto una serie di condizioni per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Tele) –prevede di completare l’dinella primadel. Lo ha annunciato dopo che la Commissione Europea ha dato oggi il via libera condizionato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni UE, all’di Refinitiv da parte del London Stock Exchange (LSEG) per 27 miliardi di dollari. “Tale approvazione – ha sottolineato la società in un comunicato – conferma ulteriormente la certezza di esecuzione della previstadel Gruppoda parte di, soddisfacendo una delle principali condizioni per il completamento dell’operazione”. Le autorità antitrust dell’UE hanno imposto una serie di condizioni per ...

