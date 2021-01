Sospesa l’esecuzione di Lisa Montgomery | la donna che strappò il neonato dal grembo della madre

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 12 gennaio 2021) La killer, che oggi avrebbe dovuto ricevere l’iniezione letale per aver strangolato unaper poi strapparle il bambino dal, è la primaad essere condannata a morte in 70 anni, ma un giudice dell’Indiana sospende il procedimento a 8 giorni dall’insediamento di Joe Biden, contrario alla pena capitale Il giudice dell’Indiana Patrick Hanlon ha deciso di concedere la sospensione deldi, la primaad essere condannata alla pena capitale in America da circa 70 anni. Laera stata incarcerata dopo aver ucciso nel dicembre del 2004 la 23enne Bobbie Jo Stinnett, strangolandola e rimuovendo dal...