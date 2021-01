Recensione Wild Wild Country | la sconvolgente serie su Osho

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 gennaio 2021)è la docu-di Netflix che racconta del divulgatore indiano Bhagwan Shree Rajneesh, a tutti noto come, del suo arrivo negli Stati Uniti e del suo enorme impatto storico e sociale. Leggi la nostradi. TITOLO ORIGINALE:. GENERE: docu-. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: Maclain, Way Chapman Way. CAST:, Ma Anand Sheela. DURATA: 60 min circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 16 marzo 2018. Netflix propone in catalogo un notevole numero di ...