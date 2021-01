Juventus, Dybala ko: Pirlo nei guai per le due supersfide (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lesione al legamento collaterale per l’attaccante della Juventus Dybala: si perderà per infortunio le supersfide con Inter e Napoli Paulo Dybala dovrà stare fermo per almeno 2-3 settimana dopo l’infortunio rimediato nel match di ieri seconda contro il Sassuolo. Lo ha comunicato questo pomeriggio la Juventus alla ripresa del lavoro in vista della gara di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lesione al legamento collaterale per l’attaccante della: si perderà per infortunio lecon Inter e Napoli Paulodovrà stare fermo per almeno 2-3 settimana dopo l’infortunio rimediato nel match di ieri seconda contro il Sassuolo. Lo ha comunicato questo pomeriggio laalla ripresa del lavoro in vista della gara di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

