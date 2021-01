Agente Bakayoko: «Riscatto? Presto per parlarne, ci sono tanti aspetti da valutare» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fratello-Agente di Tiemoué Bakayoko ha parlato a Radio Marte del futuro del centrocampista del Napoli. Le sue parole Il fratello-Agente di Tiemoué Bakayoko ha parlato a Radio Marte del futuro del centrocampista del Napoli. Le sue parole. GOL ALL’UDNESE – «E’ felicissimo di aver segnato ieri all’Udinese, era da tempo che voleva il go, si stava allenando apposta. La rete gli ha dato tanta fiducia per il campionato, si augura di segnare ancora. E’ ovvio che mancano Mertens e Osimhen, ma chi gioca o va in panchina sta lavorando per il bene della squadra e per far sentire meno l’assenza di Dries e Victor, che sono due elementi importanti, Osimhen è stato pagato anche una grossa cifra e quindi su di lui ci sono tante aspettative. Però non dimentichiamoci di chi scende in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il fratello-di Tiemouéha parlato a Radio Marte del futuro del centrocampista del Napoli. Le sue parole Il fratello-di Tiemouéha parlato a Radio Marte del futuro del centrocampista del Napoli. Le sue parole. GOL ALL’UDNESE – «E’ felicissimo di aver segnato ieri all’Udinese, era da tempo che voleva il go, si stava allenando apposta. La rete gli ha dato tanta fiducia per il campionato, si augura di segnare ancora. E’ ovvio che mancano Mertens e Osimhen, ma chi gioca o va in panchina sta lavorando per il bene della squadra e per far sentire meno l’assenza di Dries e Victor, chedue elementi impor, Osimhen è stato pagato anche una grossa cifra e quindi su di lui citante aspettative. Però non dimentichiamoci di chi scende in ...

Ultime Notizie dalla rete : Agente Bakayoko Bakayoko, l'agente: "Restare al Napoli sarebbe bello, vuole vincere qui" Corriere dello Sport.it Agente Bakayoko: «Riscatto? Presto per parlarne, ci sono tanti aspetti da valutare»

