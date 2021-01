Inter, Hakimi gol con dedica a D’Ambrosio dopo l’infortunio – FOTO (Di domenica 10 gennaio 2021) Achraf Hakimi mette la sua firma anche su Roma-Inter: il pareggio non premia la prodezza del marocchino che dedica il gol a D’Ambrosio – FOTO Achraf Hakimi si conferma come uno degli uomini più in forma dell’Inter. Il laterale marocchino ha messo a segno un gol splendido contro la Roma con un sinistro a rientrare che si è insaccato all’incrocio dei pali con Pau Lopez immobile. dopo la prodezza ed il pareggio contro la Roma, Hakimi ha avuto un pensiero per Danilo D’Ambrosio ai box dopo l’infortunio contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Achrafmette la sua firma anche su Roma-: il pareggio non premia la prodezza del marocchino cheil gol aAchrafsi conferma come uno degli uomini più in forma dell’. Il laterale marocchino ha messo a segno un gol splendido contro la Roma con un sinistro a rientrare che si è insaccato all’incrocio dei pali con Pau Lopez immobile.la prodezza ed il pareggio contro la Roma,ha avuto un pensiero per Daniloai boxcontro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - Inter : ? | FINITA Termina in parità all'Olimpico! ?? #RomaInter 2?-2? ?? Pellegrini (17') ?? #Skriniar (57') ?? #Hakimi… - OptaPaolo : 6 - Prima di Achraf #Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione… - RobertoRenga : RT @FabRavezzani: L’Inter si butta via ancora una volta. Conte sbaglia i cambi e Vidal si divora il possibile 1-3. Ma in generale stupisce… - KariiiiMx : RT @Inter: ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribaltato!!! ?????? #… -