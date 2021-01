Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Di Maio in missione in Giordania e Arabia Saudita (Di sabato 9 gennaio 2021) Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, sarà impegnato fra oggi e domani in Giordania e in Arabia Saudita Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)'ora. Il titolare della Farnesina, Luigi Di, sarà impegnato frae domani ine in

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - TrulliMartina : In volo da Bari a Firenze, Parma e Forlì, con EGO Airways - gab72boa : RT @PianetaMilan: #Milan, #Stramaccioni: '#Pioli? Sa che l'aspetto psicologico è importantissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime notizie Coronavirus ultime notizie: in Italia superato il mezzo milione di vaccinati. Fontana: «Lombardia ... Il Sole 24 ORE Francesco Totti e De Rossi di nuovo insieme: sfida a Padel con Candela e Alessandro Tinti

Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ancora insieme, in campo. Questa volta, però, non si tratta del "solito" campo di calcio, ma di un campo di Padel. I due capitani della Roma, ...

I 5 gossip della settimana, dalla Regina Elisabetta a Kanye West

Dalle foto private di Beyoncè passando per Miley Cyrus, Dua Lipa, l'imminente divorzio di Kanye West e gli acquisti della Regina Elisabetta.

Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ancora insieme, in campo. Questa volta, però, non si tratta del "solito" campo di calcio, ma di un campo di Padel. I due capitani della Roma, ...Dalle foto private di Beyoncè passando per Miley Cyrus, Dua Lipa, l'imminente divorzio di Kanye West e gli acquisti della Regina Elisabetta.