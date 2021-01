Stati Uniti | arrestati gli uomini dell’assalto a Capitol Hill In manette anche lo sciamano QAnon

Leggi su open.online

(Di sabato 9 gennaio 2021) Scattano arresti e accuse in relazione all’assalto a. Una nota del District of Columbia spiega che la corte federale del Distretto di Columbia ha accusato alcuniin relazione alle rivolte al Campidoglio del 6 gennaio scorso. A cominciare dall’uomo simbolo: l’uomo con le corna (e un copricapo di pelle d’orso, una pittura per il viso rossa, bianca e blu, pantaloni a torso nudo e marrone chiaro, si legge nella nota). È lui ilShaman, Jake Angeli. Il suo nome completo è Jacob Anthony Chansley Angeli (Angeli è il cognome della madre) ed è un notodell’Arizona. Durante l’assalto portava con sèuna lancia, lunga circa 6 piedi, con una bandiera americana legata appena sotto la lama. January 9, 2021 Il leggio Tra gli accusati c’è ...