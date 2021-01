Sicilia, scuole superiori di nuovo in presenza dal 1° febbraio al 50%, ma sindaci possono prorogare lo stop. CIRCOLARE [PDF] (Di sabato 9 gennaio 2021) L'assessorato alla Formazione della Regione Siciliana ha inviato una CIRCOLARE a tutte le scuole con maggiori esplicitazioni in merito all'ordinanza regionale promulgata per il contenimento del contagio da Covid-19. L'articolo Sicilia, scuole superiori di nuovo in presenza dal 1° febbraio al 50%, ma sindaci possono prorogare lo stop. CIRCOLARE PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) L'assessorato alla Formazione della Regionena ha inviato unaa tutte lecon maggiori esplicitazioni in merito all'ordinanza regionale promulgata per il contenimento del contagio da Covid-19. L'articolodiindal 1°al 50%, maloPDF .

