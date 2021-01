Solange trovato morto nella sua abitazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto sensitivo Solange, al secolo Paolo Bucinelli, è morto all’età di 69 anni. Il pittoresco personaggio televisivo famoso sia per il pubblico Rai (sovente si era esibito anche al Festival di Sanremo), sia per il pubblico Mediaset è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Collesalvetti, Livorno. Dai primi accertamenti, le cause della morte sono naturali. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che da giorni non avevano sue notizie. Precipitatisi presso la sua abitazione, hanno fatto squillare il telefono di Solange e, sentendo la suoneria, hanno chiamato i soccorsi. Sono così arrivati i Vigili del fuoco i quali, entrando da una finestra, hanno trovato il corpo esanime del sensitivo. Solange si era recato al Pronto Soccorso ... Leggi su trendit (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il noto sensitivo, al secolo Paolo Bucinelli, èall’età di 69 anni. Il pittoresco personaggio televisivo famoso sia per il pubblico Rai (sovente si era esibito anche al Festival di Sanremo), sia per il pubblico Mediaset è stato rinvenuto privo di vitasuaa Collesalvetti, Livorno. Dai primi accertamenti, le cause della morte sono naturali. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che da giorni non avevano sue notizie. Precipitatisi presso la sua, hanno fatto squillare il telefono die, sentendo la suoneria, hanno chiamato i soccorsi. Sono così arrivati i Vigili del fuoco i quali, entrando da una finestra, hannoil corpo esanime del sensitivo.si era recato al Pronto Soccorso ...

