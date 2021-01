OBRATORI sostiene la start-up californiana PAPER COSMETICS

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) LOS ANGELES e MARSIGLIA, Francia, 6 gennaio 2021 /PRNewswire/, il brand trendy di Los Angeles che produce deodoranti sostenibili, ha completato la propria tornata iniziale di finanziamento guidata dainsieme a Cristina Carlino, fondatrice di Philosophy, la nota azienda produttrice di prodotti per la cura della pelle. Il brand utilizzerà i fondi per sostenere la crescita del proprio ramo B2C, per accelerare la commercializzazione e aumentare la sua portata. Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8836751--supports-californian-up-è un brand pensato nell'ottica della sostenibilità e della linearità, ...