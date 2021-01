Covid, studio della Sapienza: 'Dalla depressione all'epilessia, il virus può causare disturbi mentali' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il virus SarsCov2, in alcune persone, può causare la comparsa o il peggioramento di malattie mentali come depressione, psicosi, disturbo bipolare, disturbi cognitivi, disturbo ossessivo-compulsivo, ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlSarsCov2, in alcune persone, puòla comparsa o il peggioramento di malattiecome, psicosi, disturbo bipolare,cognitivi, disturbo ossessivo-compulsivo, ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - stanzaselvaggia : La variante inglese si sta diffondendo soprattutto tra la fascia 0-19 e la rapidità del contagio desta grandi preoc… - ilpose_e : RT @RickDuFer: Le buone notizie sulla durata dell'immunizzazione da #Covid continuano. Uno studio recentissimo e piuttosto solido. https:… - RickDuFer : Le buone notizie sulla durata dell'immunizzazione da #Covid continuano. Uno studio recentissimo e piuttosto solido.… - fracchio_ : RT @RadioRadioWeb: 'Si è messo in circolazione un vaccino che in questo momento è in fase sperimentale. Non ha ancora completato la fase 3,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, studio della Sapienza: «Dalla depressione all'epilessia, il virus può causare disturbi mentali» Il Messaggero Gimbe: contagi Covid in risalita del 27% dopo sei settimane di calo, terza ondata in vista

Lo studio della fondazione italiana Gimbe sull’andamento della pandemia da Covid non dà risultati confortanti. Nella settimana 29 dicembre-5 gennaio in Italia si è registrata una crescita ...

COVID-19, BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DEL 7 GENNAIO

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 7 gennaio 2021 in Pug ...

Lo studio della fondazione italiana Gimbe sull’andamento della pandemia da Covid non dà risultati confortanti. Nella settimana 29 dicembre-5 gennaio in Italia si è registrata una crescita ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 7 gennaio 2021 in Pug ...