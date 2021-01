Covid, l’Oms striglia l’Europa: “26 milioni di casi e oltre 580mila morti. Bisogna intensificare le misure” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante il lockdown sia in vigore in diversi stati europei – dal Regno Unito alla Germania – e misure restrittive siano applicate negli altri paesi l’Organizzazione mondiale della sanità chiede di intensificare le misure. Nel 2020 nella Regione europea dell’Oms “sono stati registrati oltre 26 milioni di casi Covid-19 e oltre 580mila decessi. Un dato che segna un aumento di volte volte dei morti rispetto nel 2018 e quasi di 5 volte i decessi del 2019” fa sapere Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa nella prima conferenza stampa del 2021. Il Vecchio continente deve “fare di più” a fronte ad una “situazione allarmante” aggravata dalla circolazione di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante il lockdown sia in vigore in diversi stati europei – dal Regno Unito alla Germania – erestrittive siano applicate negli altri paesi l’Organizzazione mondiale della sanità chiede dile. Nel 2020 nella Regione europea del“sono stati registrati26di-19 edecessi. Un dato che segna un aumento di volte volte deirispetto nel 2018 e quasi di 5 volte i decessi del 2019” fa sapere Kluge, direttore regionale delpernella prima conferenza stampa del 2021. Il Vecchio continente deve “fare di più” a fronte ad una “situazione allarmante” aggravata dalla circolazione di una ...

