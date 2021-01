Biomutant | ecco quale sarà il periodo d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 gennaio 2021) THQ Nordic ha recentemente parlato in un’intervista dell’ambizioso progettoe del suotutti i dettagli Quella di cui stiamo per parlarvi è una storia videoludica abbastanza particolare di cui solo adesso siamo in grado di fornirvi maggiori dettagli. Annunciato per la prima volta nel 2017,, il gioco di ruolo open world di Experiment 101 e THQ Nordic, si era fatto subito notare dalla community per le dichiarazioni e i propositi piuttosto audaci e ambiziosi rilasciati dagli sviluppatori. Il fatto è che, successivamente, a causa dei continui rinvii e l’assenza di ulteriori informazioni più specifiche, l’entusiasmo di quanti attendevano fiduciosi l’arrivo sul mercato di questo nuovo progetto videoludico si è smorzato, e anche di molto. Ora, finalmente, pare che ...