Body builder | così il Covid fa gonfiare il doping

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La chiusura delle palestre ha incoraggiato il fai-da-te della forma fisica, spesso a livelli estremi, senza regole né cautele. Con sostanze pericolose (compresi prodotti veterinari) comprate in rete o grazie a farmacisti compiacenti. Come ricostruisce con Panorama un culturista «pentito». «Ricordo, ho smesso di doparmi a fine ottobre. Dopo un'iniezione di insulina, sono svenuto. A trovarmi è stata mia madre. Ero crollato sulla panca, nella palestrina che ho costruito a febbraio in garage. Mi ha costretto a giurarle che non lo avrei più fatto. Per ora sto mantenendo la promessa. Spero di riuscirci anche quando ricominceranno le competizioni». ParlaFrancesco, 31 anni, pugliese, una vita dedicata albuilding. «L'amore è scoccato ai tempi del liceo: ero mingherlino e un po' sfigato, in palestra incontro un personal trainer incredibile che in sei ...