Nucleare, scelte le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani (Di martedì 5 gennaio 2021) Da sei anni si attendeva la lista delle possibili zone in cui l'Italia dovrà costruire il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, quelli che nessuno vorrebbe. Alcune regioni stanno già preparando le proteste. Ecco i siti in ogni comune Leggi su repubblica (Di martedì 5 gennaio 2021) Da sei anni si attendeva la lista delle possibili zone in cui l'Italia dovrà costruire ilnazionale dei, quelli che nessuno vorrebbe. Alcune regioni stanno già preparando le proteste. Ecco i siti in ogni comune

StraNotizie : Nucleare, scelte le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani - Nucleare_ : @denpopz e che non sarebbe arrivato a tutti, ma lo ha pubblicato lo stesso, perché? Perché a lei non importa avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare scelte Nucleare, scelte le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani La Repubblica Svelata la mappa dei luoghi candidati a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, c'è anche la Toscana

Individuate due zone, una in provincia di Grosseto e l'altra in quella di Siena. Il governo ha tolto il segreto nella notte tra 4 e 5 gennaio, la carta è ora visibile sul sito di Sogin ...

Svelata la mappa del deposito nucleare. Da Nord a Sud, ecco le zone idonee

Tolto il segreto di Stato: la Sogin ha pubblicato la Cnapi, la carta dei luoghi in cui potrà essere costruito lo stoccaggio nazionale dei rifiuti radioattivi ...

Individuate due zone, una in provincia di Grosseto e l'altra in quella di Siena. Il governo ha tolto il segreto nella notte tra 4 e 5 gennaio, la carta è ora visibile sul sito di Sogin ...Tolto il segreto di Stato: la Sogin ha pubblicato la Cnapi, la carta dei luoghi in cui potrà essere costruito lo stoccaggio nazionale dei rifiuti radioattivi ...