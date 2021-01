Benevento, Moncini spiega il motivo del forfait contro il Cagliari (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo nome non compare nella lista dei convocati diramata da Filippo Inzaghi per la sfida di domani contro il Cagliari (fischio d’inizio ore 12.30). Gabriele Moncini, sceso in campo a inizio ripresa contro il Milan, non sta bene di nuovo. E’ stato lo stesso calciatore a spiegare i motivi del forfait con un post sul suo profilo Instagram: “Purtroppo la caviglia non è ancora guarita, fortunatamente niente di grave. Adesso si lavora per poter tornare a dare una mano alla squadra in un momento così importante”, ha scritto l’attaccante. Per lui sette presenze (di cui tre da titolare) nella prima parte di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo nome non compare nella lista dei convocati diramata da Filippo Inzaghi per la sfida di domaniil(fischio d’inizio ore 12.30). Gabriele, sceso in campo a inizio ripresail Milan, non sta bene di nuovo. E’ stato lo stesso calciatore are i motivi delcon un post sul suo profilo Instagram: “Purtroppo la caviglia non è ancora guarita, fortunatamente niente di grave. Adesso si lavora per poter tornare a dare una mano alla squadra in un momento così importante”, ha scritto l’attaccante. Per lui sette presenze (di cui tre da titolare) nella prima parte di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

