“Sanpa” lascia allo spettatore la sentenza su Muccioli (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi era Vincenzo Muccioli e cosa ha rappresentato per l’Italia? “Sanpa“, docu-serie Netflix uscita il 30 dicembre, si pone la domanda e da più risposte. Lo fa alternando immagini di repertorio a testimonianze significative. Ripercorre una storia fatta di alti e bassi, quella di San Patrignano, la comunità più grande d’Europa per tossicodipendenti fondata da 1978 proprio dalla figura carismatica di Muccioli. Ciò che si evince dai 5 episodi di “Sanpa: luci e ombre di San Patrignano” è l’indissolubile rapporto tra Vincenzo e la sua creazione, di come l’evolversi personale e quella della Comunità siano andati di pari passo. Muccioli è stato San Patrignano, ha rappresentato l’unico supporto che i tossicodipendenti e le loro disperate famiglie potessero avere nell’ultimo ventennio degli anni ’90, periodo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi era Vincenzoe cosa ha rappresentato per l’Italia? ““, docu-serie Netflix uscita il 30 dicembre, si pone la domanda e da più risposte. Lo fa alternando immagini di repertorio a testimonianze significative. Ripercorre una storia fatta di alti e bassi, quella di San Patrignano, la comunità più grande d’Europa per tossicodipendenti fondata da 1978 proprio dalla figura carismatica di. Ciò che si evince dai 5 episodi di “: luci e ombre di San Patrignano” è l’indissolubile rapporto tra Vincenzo e la sua creazione, di come l’evolversi personale e quella della Comunità siano andati di pari passo.è stato San Patrignano, ha rappresentato l’unico supporto che i tossicodipendenti e le loro disperate famiglie potessero avere nell’ultimo ventennio degli anni ’90, periodo ...

Advertising

Giuliet_19 : Finito di vedere #SanPa.. lascia l’amaro in bocca in una situazione di luci e ombre che è giusto raccontare e ricordare.. - BeaVolina : RT @GiuseppeMaranz1: Su #sanpa sento dire che hanno dipinto #muccioli come un mostro e #sanpatrignano come un lager. In questa docu-serie d… - JBalmelli : @Delda1980 Ti lascia pure con alcune certezze, come l'imbarazzante assenza dello Stato su questioni centrali per l'… - EvIrril : #sanpa ci fa capire che se il governo non gestisce,lascia spazio a zone grigie in cui si annida la morale del singo… - JustForJustice3 : RT @GiuseppeMaranz1: Su #sanpa sento dire che hanno dipinto #muccioli come un mostro e #sanpatrignano come un lager. In questa docu-serie d… -