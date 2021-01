Rider rapinato a Napoli, maxidonazione del calciatore Fares per ricomprare lo scooter alla vittima (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo lo choc la solidarietà. Le immagini dell’aggressione (vedi qui) subita a Napoli da un Rider 50enne, picchiato e rapinato del proprio motorino, hanno sconvolto l’opinione pubblica e in tanti hanno voluto partecipare alla raccolta fondi lanciata su GoFundMe per aiutare la vittima a ricomprare lo scooter (che era della figlia). Tra le molte donazioni giunte, non è passata inosservata quella di Mohamed Fares, calciatore algerino della Lazio. Con i suoi 2500 euro, di fatto, la campagna si può già dire riuscita. Il gesto di Fares, ovviamente, è stato subito apprezzato e in tanti, da Napoli, assicurano una adeguata “ricompensa”, in termini di applausi e riconoscenza, non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo lo choc la solidarietà. Le immagini dell’aggressione (vedi qui) subita ada un50enne, picchiato edel proprio motorino, hanno sconvolto l’opinione pubblica e in tanti hanno voluto partecipareraccolta fondi lanciata su GoFundMe per aiutare lalo(che era della figlia). Tra le molte donazioni giunte, non è passata inosservata quella di Mohamedalgerino della Lazio. Con i suoi 2500 euro, di fatto, la campagna si può già dire riuscita. Il gesto di, ovviamente, è stato subito apprezzato e in tanti, da, assicurano una adeguata “ricompensa”, in termini di applausi e riconoscenza, non ...

