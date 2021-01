Napoli Calcio | tra l’affare Milik e nuovi impegni stagionali 

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) Iltorna ad allenarsi dopo la pausa natalizia in vista del match in terra sarda del 3 gennaio. I ragazzi di Gattuso troveranno di fronte un Cagliari agguerrito che dopo aver messo in difficoltà la Roma venderà cara la pelle per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, con i partenopei che risultano favoriti secondo i pronostici di Campobet. La compagine azzurra alla luce dei recenti risultati non potrà commettere passi falsi perché la Juventus affronterà l’Udinese in casa in un match di fuoco, per lasciarsi definitivamente alle spalle il KO con la Fiorentina.: mercato in fermento tiene banco la cessione diNell ultime ore si discute del passaggio diall’Atlético Madrid per compensare l’addio di Diego Costa che lascia i colchoneros per motivi familiari. ...