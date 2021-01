Disastro Covid a Los Angeles, mancano le bare per i morti: “Il legno per costruirle sta scarseggiando” (Di domenica 3 gennaio 2021) Non ci sono quasi più bare per contenere le salme delle vittime di Covid a Los Angeles. L’allarme è stato lanciato dalle imprese funebri In uno stato nel quale i decessi legati alla pandemia di Coronavirus sono ormai 350mila arrivano notizie ad ulteriore conferma del fatto che la situazione è davvero preoccupante. A Los Angeles infatti le pompe funebri sono a corto di bare per le vittime e si sta lavorando alla ricerca di “soluzioni alternative” dato l’alto numero di vittime ormai quotidiano. Basti pensare che nella sola giornata di sabato sono stati registrati 277.346 contagi in tutto il Paese, che ha ormai ampiamente superato i 20 milioni di casi. Gli esperti ritengono che nel corso del prossimo mese potrebbero morire altri 115mila americani, che andrebbero a sommarsi ai 77mila decessi del mese di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 gennaio 2021) Non ci sono quasi piùper contenere le salme delle vittime dia Los. L’allarme è stato lanciato dalle imprese funebri In uno stato nel quale i decessi legati alla pandemia di Coronavirus sono ormai 350mila arrivano notizie ad ulteriore conferma del fatto che la situazione è davvero preoccupante. A Losinfatti le pompe funebri sono a corto diper le vittime e si sta lavorando alla ricerca di “soluzioni alternative” dato l’alto numero di vittime ormai quotidiano. Basti pensare che nella sola giornata di sabato sono stati registrati 277.346 contagi in tutto il Paese, che ha ormai ampiamente superato i 20 milioni di casi. Gli esperti ritengono che nel corso del prossimo mese potrebbero morire altri 115mila americani, che andrebbero a sommarsi ai 77mila decessi del mese di ...

