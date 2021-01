Coronavirus, scoperto maxi focolaio: chiuso tutto. Firmata l’ordinanza poco fa (Di domenica 3 gennaio 2021) Un focolaio di Coronavirus è scoppiato nel comune di Rocca d'Evandro in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dall'indagine epidemiologica portata a termine dall'Asl si tratta di 76 casi tutti riconducibili allo stesso evento, un funerale dell'anziana del paese che come ultimo desiderio aveva espresso proprio quello di essere salutata da tutta la famiglia riunita. Un raduno di tutti i parenti per una veglia in casa che, svoltosi in modo assolutamente non conforme a quelle che sono le regole per limitare la diffusione del Covid-19, ha portato allo scoppio del focolaio. Da quanto si apprende molti dei casi individuati sono di pazienti asintomaitici, tra cui diversi bambini. Emilia Delli Colli, sindaca di Rocca D'Evandro, ha emesso un'ordinanza per limitare gli spostamenti e proceduto alla chiusura di parchi, cimiteri ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) Undiè scoppiato nel comune di Rocca d'Evandro in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dall'indagine epidemiologica portata a termine dall'Asl si tratta di 76 casi tutti riconducibili allo stesso evento, un funerale dell'anziana del paese che come ultimo desiderio aveva espresso proprio quello di essere salutata da tutta la famiglia riunita. Un raduno di tutti i parenti per una veglia in casa che, svoltosi in modo assolutamente non conforme a quelle che sono le regole per limitare la diffusione del Covid-19, ha portato allo scoppio del. Da quanto si apprende molti dei casi individuati sono di pazienti asintomaitici, tra cui diversi bambini. Emilia Delli Colli, sindaca di Rocca D'Evandro, ha emesso un'ordinanza per limitare gli spostamenti e proceduto alla chiusura di parchi, cimiteri ...

redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 I calabresi hanno appena pagato di nuovo e sulla loro pell… - generacomplotti : #fakeNews Renzi ha dimostrato che il #Coronavirus non fa parte di una strategia dei poteri forti per dimostrare la… - ondavorace : @fra_l @Giandorico @borghi_claudio @REstaCorporate @ArcoForte1918 Non prenderei come esempio la Finlandia ...oltre… - FedeRpt83 : RT @antoguerrera: Regno Unito, il nuovo ceppo del #Coronavirus dilaga. 58mila nuovi casi registrati in 24 ore, record di sempre. Scuole… - antoguerrera : Regno Unito, il nuovo ceppo del #Coronavirus dilaga. 58mila nuovi casi registrati in 24 ore, record di sempre. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperto CORONAVIRUS: un FARMACO già in COMMERCIO può BLOCCARE il COVID-19, lo ha scoperto un recente STUDIO CINESE iLMeteo.it Coronavirus, Paolo Crepet: “Sara’ una catastrofe umanitaria e generazionale”

ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...

Madre picchia i figli positivi senza mascherina: calci e pugni inferti

una madre ha picchiato i suoi figli perché non indossavano la mascherina dopo esser risultati positivi al covid-19. Dopo l’arresto per violenza domestica è stata comunque rilasciata perché ha potuto ...

ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...una madre ha picchiato i suoi figli perché non indossavano la mascherina dopo esser risultati positivi al covid-19. Dopo l’arresto per violenza domestica è stata comunque rilasciata perché ha potuto ...