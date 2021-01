Geopolitica del 2020 Tra muri e crisi della globalizzazione Scrive Ricci

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’anno appena trascorso sembra aver messo in profonda discussione i pilastri. Con questo termine si era inteso, soprattutto negli anni Novanta, dere il mondo post-bipolare nei termini di una progressiva affermazione del modello statunitense, sia in politica sia in economia, basato sulla rappresentanza democratica e sul liberalismo economico capace di collegare paesi, mercati, mondi diversi. Il comune denominatore delle visioni di un mondo non più come un insieme di differenze, ma come un’unica trama unificante, di un villaggio globale sostanzialmente piatto e omologante, era la possibilità di condivisione, o meglio dell’apertura progressiva dei confini. Tanto che si era ipotizzata, nelle parole di Kenichi Ohmae, anche la fineStato nazionale quale attore dominante dello scenario ...