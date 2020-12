I film su Netflix a gennaio 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Per qualisuaffonderemo nel divano tra birra o gelato ed eventuali fazzoletti questo mese il tempo di una sera o di un weekend? Sicuramente molti di noi porteranno nella top ten della piattaforma Rocketman, A.C.A.B.: All Cops Are Bastards e la commedia Perfetti sconosciuti, ma è molto probabile che finiranno in classifica anche delle novità. Visto il successo, ai suoi tempi, del documentario Minimalismo, ad esempio, ci aspettiamo di vederci il suo seguito (Minimalismo. Il meno è ora) e c'è da scommettere su Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Più incerta la popolarità del dramma Pieces of a Woman, incentrato sulla storia di una coppia straziata dalla perdita di un neonato per il presunto errore dell'ostetrica durante la sua nascita. Il tema è doloroso, forse anche troppo per i più, ma Scorsese ha scommesso sul progetto come ...