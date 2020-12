Il popolo dei disobbedienti che dice no

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lodovica Bulian Monta la propaganda contro l'antidoto. Migliaia i seguaci in rete S'infiamma la polemica sui medici no vax. Mentre l'ordine dei medici di Roma avvia un procedimento disciplinare nei confronti di 13 camici bianchi, il fronte anti vaccinazioni non arretra e anzi, monta la propaganda contro il vaccino anti Covid, e la diffonde nella sua galassia social. Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell'associazione «L'Eretico», 41.244 seguaci sui social, guida il fronte anti-vaccinazioni, nonostante lui rivendichi di non essere un no vax: «Ho fatto tutti i vaccini, ma questo è davvero un attentato alla salute pubblica». E ancora, l'iniezione «è acqua di fogna. Io, come molti colleghi, non mi vaccinerò - ha detto all'Adnkronos Salute - Non ho paura di essere radiato, anche perché l'Ordine dei medici è solo un tribunale dell'inquisizione». ...