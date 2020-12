Il datore di lavoro può imporre la vaccinazione. E se rifiuti c’è il licenziamento, dice il giurista Pietro Ichino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il giurista ed ex Senatore Pietro Ichino è convinto della possibilità per i datori di lavoro di procedere al licenziamento dei dipendenti che rifiutino il vaccino anti-Covid. Un datore di lavoro ha la possibilità di licenziare il dipendente che si dovesse rifiutare di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ne è convinto Pietro Ichino, giurista ed ex L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Iled ex Senatoreè convinto della possibilità per i datori didi procedere aldei dipendenti cheno il vaccino anti-Covid. Undiha la possibilità di licenziare il dipendente che si dovesse rifiutare di sottoporsi allaanti-Covid. Ne è convintoed ex L'articolo proviene da Leggilo.org.

ladyonorato : Stanno procedendo a velocità siderale verso il nazismo sanitario assoluto. Nessuna pietà per chi vorrà opporsi al c… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Pietro Ichino: “Il datore di lavoro può licenziare se un dipendente si rifiuta di farlo. Lo dice il… - Corriere : O ti vaccini o ti licenzio? «Sì. Perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fron… - Gnafaccio2 : @MenteObliqua Io ho mandato 666 CV e mi hanno risposto. Finalmente ho trovato un datore di lavoro che apprezza le mie capacità. - Gold24k6 : @Corriere Ci pensate gli italiani che ammazzano il datore di lavoro per uno stipendio non pagato?!? Una strage HAHA… -