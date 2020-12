Calcio, Serie B 2020-2021: Mario Balotelli subito in gol all’esordio con la maglia del Monza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mario Balotelli comincia nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia del Monza, sbloccando dopo appena 4 minuti di gioco il suo match d’esordio contro la Salernitana nell’ambito della sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020-2021. L’attaccante italiano torna dunque a segnare in una partita ufficiale per la prima volta dopo un digiuno di 360 giorni, con il suo ultimo gol che risaliva addirittura al 5 gennaio 2020 in un Brescia-Lazio di Serie A. L’ex giocatore di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City (tra le altre) ha contribuito quindi in maniera decisiva al trionfo odierno della compagine lombarda, capace di imporsi con il punteggio di 3-0 (di Barillà e Armellino le altre marcature) sulla capolista del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020)comincia nel migliore dei modi la sua nuova avventura con ladel, sbloccando dopo appena 4 minuti di gioco il suo match d’esordio contro la Salernitana nell’ambito della sedicesima giornata del campionato di. L’attaccante italiano torna dunque a segnare in una partita ufficiale per la prima volta dopo un digiuno di 360 giorni, con il suo ultimo gol che risaliva addirittura al 5 gennaioin un Brescia-Lazio diA. L’ex giocatore di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City (tra le altre) ha contribuito quindi in maniera decisiva al trionfo odierno della compagine lombarda, capace di imporsi con il punteggio di 3-0 (di Barillà e Armellino le altre marcature) sulla capolista del ...

